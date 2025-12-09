МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка Барнумом

Со слов американского лидера, Барнум был «великим человеком», который мог «продать что угодно и когда угодно».
Дарья Ситникова 09-12-2025 23:45
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп сравнил Владимира Зеленского с Финеасом Тейлором Барнумом - одной из крупнейших фигур американского шоу-бизнеса с 19-го столетия и основателем бродячего цирка. Об этом пишет 360.ru, ссылаясь на издание Politico.

«Я называю его Ф.Т. Барнумом. Вам ведь известно, кем был Ф.Т. Барнум, не так ли?» - сказал американский лидер.

Президент США добавил, что Барнум был «великим человеком», который мог «продать что угодно и когда угодно». Он говорил, что неважно работает это или нет. «Но ведь Зеленский же и есть Ф.Т. Барнум», заключил Трамп.

До этого стало известно, что Зеленский после резкой критики со стороны президента США заявил о готовности изменить украинское законодательство для скорейшего проведения выборов в стране. Он попросил США и ЕС помочь ему обеспечить безопасность для проведения выборов, и в таком случае в следующие 60-90 дней Украина будет готова к выборам.

#Украина #сша #Трамп #Зеленский #сравнение #Барнум
