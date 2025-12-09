Франция поставит Хорватии 18 гаубиц Ceasar

Франция договорилась о поставке Хорватии 18 гаубиц Caesar, которые она ранее поставляла Киеву. Об этом сообщила министр обороны страны Катрин Вотрэн.

«Сегодня в присутствии Ивана Анушича, заместителя премьер-министра и министра обороны Республики Хорватия, были подписаны контракты на закупку 18 гаубиц Caesar, оснащенных системами поддержки Scorpion», - написала она в социальной сети Х.

С ее слов, сотрудничество укрепляет связь с Хорватией, поддерживает французскую оборонную промышленность и технологическую базу. Кроме этого, вносит вклад в безопасность континента.

Министр напомнила, что Франция в период с 2022 по 2026 год втрое нарастила сроки производства Caesar. Это позволяет стране осуществлять поставки «всем своим европейским партнерам».

Во Франции с двухдневным рабочим визитом находится глава хорватского правительства Андрей Пленкович. Он уже сообщил, что подписал договор с руководством Франции о приобретении гаубиц.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что гаубицы Caesar показали высокую эффективность на боевых действиях. Раньше Париж поставлял их Украине, несмотря на то, что они были обещаны другим партнерам. Однако больше страна не готова поставлять, в том числе, это оружие Киеву, так как им придется лишить его свою армию.