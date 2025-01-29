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В подмосковном Наро-Фоминске тепловоз протаранил автобус

В результате ДТП никто не пострадал.
Глеб Владовский 2025-01-29 22:54:33
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

В подмосковном Наро-Фоминске тепловоз столкнулся с автобусом на нерегулируемом железнодорожном переезде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Уточняется, что происшествие случилось в 18:30 мск в районе железнодорожной станции «Латышская».

«По предварительной информации, водитель, управляя автобусом, при пересечении железнодорожных путей совершил столкновение с локомотивом. В результате ДТП пострадавших нет», - говорится в заявлении ведомства.

В МВД добавили, что сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет приниматься предусмотренном законодательством решение.

#в стране и мире #Подмосковье #Наро-Фоминск #ДТП #автобус #Тепловоз
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