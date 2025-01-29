В подмосковном Наро-Фоминске тепловоз протаранил автобус

В подмосковном Наро-Фоминске тепловоз столкнулся с автобусом на нерегулируемом железнодорожном переезде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Уточняется, что происшествие случилось в 18:30 мск в районе железнодорожной станции «Латышская».

«По предварительной информации, водитель, управляя автобусом, при пересечении железнодорожных путей совершил столкновение с локомотивом. В результате ДТП пострадавших нет», - говорится в заявлении ведомства.

В МВД добавили, что сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет приниматься предусмотренном законодательством решение.