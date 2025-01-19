МВД: иностранные права получивших гражданство РФ аннулируют

В России перестанут действовать иностранные водительские права у тех граждан, которые в предстоящем апреле достигнут года с момента получения вида на жительство, временного проживания или гражданства РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Отмечается, что соответствующая норма вступила в законную силу в апреле прошлого года. Автомобилистам, которые будут ездить с недействительными правами, грозит штраф и отстранение от управления транспортным средством.

Ранее в Госавтоинспекции напомнили о необходимости в этом году заменить водительские удостоверения, срок которых истек в 2022 году и был автоматически продлен.

Водителям нужно будет заново пройти медицинскую комиссию и заплатить пошлину.