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МВД: иностранные права получивших гражданство РФ аннулируют

В МВД напомнили о необходимости сменить водительские удостоверения.
Сергей Лебедев 2025-01-19 13:01:48
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

В России перестанут действовать иностранные водительские права у тех граждан, которые в предстоящем апреле достигнут года с момента получения вида на жительство, временного проживания или гражданства РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Отмечается, что соответствующая норма вступила в законную силу в апреле прошлого года. Автомобилистам, которые будут ездить с недействительными правами, грозит штраф и отстранение от управления транспортным средством.

Ранее в Госавтоинспекции напомнили о необходимости в этом году заменить водительские удостоверения, срок которых истек в 2022 году и был автоматически продлен.

Водителям нужно будет заново пройти медицинскую комиссию и заплатить пошлину.

#в стране и мире #гражданство #МВД #ГИБДД #водительское удостоверение #права #госавтоинспекция #замена #внж
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