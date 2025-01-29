Челябинские онкологи показали, как удаляют редкие опухоли

Челябинские онкологи научились оперировать редкие опухоли - новообразования на надпочечниках. Хирургическое вмешательство при таком недуге технически непростое и требует определенной сноровки, но уральским врачам удалось поставить сложные операции на поток.

Хирурги сделали три разреза, каждый из которых меньше сантиметра. Для видеокамеры, гибкого шланга, подающего газ высокой температуры под большим давлением. Благодаря этому, микроскопический скальпель хирурга движется к пораженному. Несмотря на утверждение хирургов о том, что спешить они не намерены, до опухоли нужно добраться в течении часа.

Несмотря на уровень подготовки специалистов, удаление опухоли надпочечников для них становится испытанием для всей бригады. Пациент переносит колоссальные нагрузки. Меньше чем за минуту артериальное давление может упасть или наоборот подскочить сразу на сто единиц. Чтобы купировать эти критические показатели, у операционного стола работают две группы анестезиологов.

Вообще, удаление опухоли - редкая процедура. Ее проводят у одного человека на несколько сотен жителей планеты. Но пораженный надпочечник может вызвать в организме редчайшие заболевания, с которыми медики всего мира сталкиваются раз в несколько лет.

«Одно из таких заболеваний называется андростерома. Встречается не чаще чем один случай на три-четыре миллиона человек населения. Редкость этой патологии является большой проблемой, так как осведомленность практических врачей о данном заболевании низкая», - рассказал врач-онколог Клиники ЮУГМУ Сергей Лукьянов.

Как отмечают специалисты, колоссальный плюс метода, который начали практиковать в Челябинске – быстрое восстановление пациентов. К полноценной жизни человек возвращается уже через несколько дней после проведенной операции.