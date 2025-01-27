Гематологи рассказали, как действует отечественный препарат от рака

Новый отечественный препарат от рака способен распознавать опухолевые клетки и бороться с ними при помощи Т-клеток самого пациента. Об этом рассказала «Звезде» заведующая отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Ольга Алешина.

«Препарат, в общем-то, индивидуального приготовления, потому что он готовится из Т- клеток пациента, которые потом с помощью модификаций, приобретают способность с помощью специального антигена распознавать опухолевые клетки и как раз активировать эти Т-клетки, которые будут работать конкретно против опухолевых клеток с определенной целью», - рассказала врач-гематолог.

В клиническое исследование включены пациенты именно с онкогематологическими заболеваниями - например, как лимфома - с ней и борется первая пациентка. Препарат так же назначают для лечение острых лейкозов. Ожидается, что в этом году в исследовании примут участие 60 пациентов.

Сейчас главная задача - сделать так, что бы препарат стал доступен широкому кругу пациентов. Пока что его можно получить только в Исследовательском центре гематологии - там, где его и придумали. Но уже отдел технологического контроля подтвердил его безопасность, хотя в следующие 15 лет медики будут наблюдать за здоровьем пациентов-участников.

«Это оригинальная наша разработка, причем, я уже повторяюсь, наверное, это не сиюминутное дело, это длительный процесс, это научное исследование, это сначала в пробирке активность узнается этого препарата, потом на лабораторных животных, и только потом мы заходим в клиническое исследование. Мы ведем разработки для острых миелоидных лейкозов, для множественной миеломы. Как я говорила, что мы хотим использовать этот препарат для лечения ревматических заболеваний», - поделилась генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава России, главный внештатный специалист-гематолог Минздрава России Елена Паровичникова.

Медики надеются, что их разработка даст шанс тысячам больных справиться с тяжелым заболеванием. Ежегодно почти 600 взрослых людей в России заболевают именно В-клеточными острыми лимфобластными лейкозами и у порядка 15-ти тысяч россиян каждый год впервые подтверждают диагноз В-клеточные лимфомы.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что первые пациенты получат российскую онковакцину в сентябре. Предполагается, что применение нового отечественного лекарства приведет к полному исчезновению опухолей.