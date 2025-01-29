В Анапе показали агрегат для тонкой очистки песка от нефтепродуктов

В Краснодарском крае местные умельцы изобрели агрегат для тонкой очистки песка. В специальный резервуар бульдозер засыпает грунт, после этого он фильтруется через две сетки. В ней задерживается даже самая мелкая фракция.

Глубина самого большого рва на всем побережье Анапы с момента введения режима ЧС составляет 1,5 м и ширина 3 м. По замыслу инженеров на дне траншее будет оседать мазут, а насыпь станет естественным барьером. Также идет подготовка к очередному шторму.

Семь с половиной километров - длина новых заграждений в городской черте Анапы. Если стихия поднимет со дна нефтепродукты, то к их немедленному сбору всё готово.

Еще одна разработка наших ученых - улавливающие сети. Они скручиваются и собирают мазут. Когда становятся полными, их тяжелой техникой вытаскивают на берег.

Каждый метр пляжа просеян по многу раз и все равно мазутная крошка до сих пор прячется в песке.

Январь для кубанского берега, сезон сильных ветров. Песок целым дюнами движется вдоль моря осложняя работу спасателей. Откапывать в толще грунта приходится целые острова мазута.

А на морском дне вахту несут свои бригады. Водолазы МЧС как на охоте ищут куски мазута среди камней водорослей.

Штаб ЧС в поселке Витязево работает круглосуточно. Руками и лебедками водолазы достали больше тонны мазута только с этого участка в районе пирса.

«В среднем, чтобы подготовить к следующему погружению уходит час. Обрабатывается растворами, пересыпается тальком. Чтобы не сгорал», - рассказал спасатель первого класса ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Игорь Кобж.

Тем временем танкер «Волгонефть-239» готовят к утилизации. На корме, с которой убрали все остатки мазута, проводятся расчетные работы. Площадка вокруг корабля усилена фигурным металобетонном - на случай шторма. Рядом в море две линии надводного ограждения: чтобы даже самые мелкие отходы не унесло в море. А с корабля выносят все, что умещается в руках. Затраты на работы по разделке возложены на собственника судна. К тому же владелец танкера должен подготовить все необходимые документы, чтобы он законно отправилось на слом.

Ранее спасатели обследовали корму «Волгонефти-212» на глубине 15 метров. Специалисты не обнаружили утечки мазута из корпуса затонувшего танкера.