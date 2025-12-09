На МКС приготовили торт для экипажа 73-й длительной экспедиции

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким отметят возвращение на Землю праздничным тортом. Специально для них его приготовили другие члены МКС. Видео с десертом опубликовано в Telegram-канале Роскосмоса.

«Этой ночью на МКС провожают экипаж, в честь события - космический торт», - говорится в сообщении Роскосмоса.

На кадрах блюдо с тортом вращается в невесомости. На угощении изображено число 73, которое символизирует 73-ю длительную экспедицию на околоземной орбите. Напомним, 27 декабря на Международную космическую станцию прибыл экипаж 74-й экспедиции. Это космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также их коллега из США Кристофер Уильямс.

Космонавтам предстоит много работы. Российская программа пребывания на орбите предусматривает 40 научных экспериментов и два выхода за пределы станции. Работать в открытом космосе наши соотечественники будут в апреле и июне следующего года.