На МКС приготовили торт для экипажа 73-й длительной экспедиции

Сегодня ночью экипаж 73-й длительной экспедиции вернется на Землю на корабле «Союз МС-27».
Ян Брацкий 09-12-2025 00:39
© Фото: Telegram/roscosmos_gk © Видео: Telegram/roscosmos_gk

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким отметят возвращение на Землю праздничным тортом. Специально для них его приготовили другие члены МКС. Видео с десертом опубликовано в Telegram-канале Роскосмоса.

«Этой ночью на МКС провожают экипаж, в честь события - космический торт», - говорится в сообщении Роскосмоса.

На кадрах блюдо с тортом вращается в невесомости. На угощении изображено число 73, которое символизирует 73-ю длительную экспедицию на околоземной орбите. Напомним, 27 декабря на Международную космическую станцию прибыл экипаж 74-й экспедиции. Это космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также их коллега из США Кристофер Уильямс.

Космонавтам предстоит много работы. Российская программа пребывания на орбите предусматривает 40 научных экспериментов и два выхода за пределы станции. Работать в открытом космосе наши соотечественники будут в апреле и июне следующего года.

#космос #мкс #NASA #Сергей Рыжиков #союз мс-27 #Алексей Зубрицкий
