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Кандидатуру Маска выдвинули на Нобелевскую премию Мира

Сообщается, что Норвежский Нобелевский институт принял это предложение.
Глеб Владовский 2025-01-29 21:51:09
© Фото: Kevin Lamarque Keystone Press Agency Globallookpress

Кандидатуру американского предпринимателя Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира в 2025 году за продвижение идеи мира и поддержку свободы слова. Об этом сообщил депутат Европарламента Бранко Гримс.

«Предложение о том, чтобы Илон Маск за свою постоянную поддержку фундаментального права человека на свободу слова, а тем самым и мира, получил Нобелевскую премию мира за 2025 год, было успешно подано сегодня», - написал политик в соцсетях.

Депутат также опубликовал текст письма от Норвежского Нобелевского института, согласно которому предложение о номинировании Маска было принято.

Напомним, что кандидатуру бизнесмена на Нобелевскую премию мира выдвигали и раньше. Так, норвежский депутат Мариус Нильсен заявил, что Маск проявлял в том числе стойкую защиту диалога и свободу слова.

#в стране и мире #Европарламент #илон маск #нобелевская премия мира #кандидатура
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