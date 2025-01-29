Кандидатуру Маска выдвинули на Нобелевскую премию Мира

Кандидатуру американского предпринимателя Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира в 2025 году за продвижение идеи мира и поддержку свободы слова. Об этом сообщил депутат Европарламента Бранко Гримс.

«Предложение о том, чтобы Илон Маск за свою постоянную поддержку фундаментального права человека на свободу слова, а тем самым и мира, получил Нобелевскую премию мира за 2025 год, было успешно подано сегодня», - написал политик в соцсетях.

Депутат также опубликовал текст письма от Норвежского Нобелевского института, согласно которому предложение о номинировании Маска было принято.

Напомним, что кандидатуру бизнесмена на Нобелевскую премию мира выдвигали и раньше. Так, норвежский депутат Мариус Нильсен заявил, что Маск проявлял в том числе стойкую защиту диалога и свободу слова.