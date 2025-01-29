Поддержка Украины: что говорят на Западе о дальнейшей помощи Киеву

Американское агентство по международному развитию (USAID) больше всего денег направило именно на Украину. И это все из кармана американских налогоплательщиков.17 миллиардов из почти семидесяти только в 2023-м году. Для сравнения, в 5 раз меньше получил Израиль, и более чем в десять Египет и Иордания. Всего же с начала специальной военной операции через Агентство по международному развитию в Киев было направлено 30 миллиардов долларов. Еще восемь ушло туда в качестве гуманитарной помощи.

«Последние четыре года мы наблюдали, как администрация Байдена тратила деньги, словно пьяные матросы. Это и есть причина кризиса в стране», - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Работа агентства парализована, десятки тысяч сотрудников могут остаться без работы. Шестьдесят топ-менеджеров отправлены в оплачиваемый отпуск - за попытки обойти распоряжение новой американской администрации, пишет New York Times. По сведениям издания, кроме Украины финансирования временно могут лишиться Тайвань и Иордания. Исключения - Египет и Израиль. Кроме этого новый госсекретарь США, по информации СМИ, специальным меморандумом распорядился возобновить оказание гуманитарной помощи. За исключением финансирования абортов и операций по смене пола*.

«Я бы хотела обратить внимание каждого из вас на то, что в 2024 году, когда Байден находился в Овальном кабинете или спал где-то в резиденции, я не знаю точно, цены на яйца выросли на 65%», - заявила Ливитт.

И вот уже Зеленский в эфире Fox News обвиняет Байдена, возлагая на него ответственность за промедление с поставками оружия. Он рассказал, как обращался за помощью к лидерам европейских стран. Но те ждали отмашки от Белого дома. Понимая, чем грозит прекращение военной помощи, глава киевского режима называет честной и справедливой риторику нынешней американской администрации.

На этом фоне премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать выделение Украине новой европейской помощи.

«Я настаиваю: если Зеленский не возобновит транзит газа через Украину и не пропустит его до Словакии, то я приму ответные меры. Я воспользуюсь своим правом, проголосую в Евросовете и заблокирую финансовую помощь Украине. Только так Зеленский поймет. По другому он не понимает», - заявлял премьер-министр Словакии.

На самой Украине разгорается скандал в связи с возбуждением уголовного дела против министра обороны. Рустема Умеров - по данным украинских СМИ, на стадии досудебного расследования национальное антикоррупционное бюро проверяет на предмет злоупотребления служебным положением. Основания для этого, как и то, в каком процессуальном статусе находится украинский министр обороны, не раскрывают. Но известно, что ранее Умеров публично раскритиковал работу Агентства оборонных закупок, сравнив его с Amazon. Впоследствии своей должности лишилась глава агентства Марина Безрукова.

Уже сегодня, как ожидается, Европейская комиссия представит на рассмотрение стран-участниц ЕС уже 16-й пакет антироссийских санкций. Выстрелом себе в ногу их назвала депутат из Союзы Сары Вагенкнехт Севим Дагделен. Она привела в пример США, где каждая пятая АЭС продолжает работать на российском уране. Сегодня же в Берлине состоялись демонстрации против экономической политики властей.

«Германия находится в глубоком экономическом кризисе. В этом году объем производства немного сократится. Эти цифры только подчеркивают всю серьезность ситуации. Я не помню, чтобы промышленные компании находились в настолько плохом положении», - сказала президент Федерального объединения национальной немецкой промышленности (BDI) Петер Ляйбингер.

Пока же на время приостановки американской военной помощи бремя финансирования Украины ложится на плечи таких стран, как Италия, где сегодня большинством голосов приняли решение о продолжении поставок оружия до конца этого года. Кроме этого о новом пакете военной помощи во время визита украинского премьера заявила Хорватия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация может завершиться через полтора-два месяца, если прекратится финансирование Киева. Глава государства назвал суверенитет Украины почти нулевым.

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