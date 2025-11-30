МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экипаж Су-34 уничтожил скопления живой силы и техники ВСУ

Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр».
07-12-2025 12:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил скопление личного состава и военной техники противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипаж Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и военной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с УМПК», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Отмечается, что после того, как разведка подтвердила уничтожение выявленных целей, экипаж вернулся на аэропорт вылета.

Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой запечатлена работа экипажа многоцелевого истребителя Су-35С с управляемым вектором тяги. Самолет выполнял боевое дежурство в интересах группировки войск «Юг» в зоне спецоперации.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#вкс россии #су-34 #спецоперация #Авиабомбы #потери ВСУ
