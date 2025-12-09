МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путину рассказали о новейшем алгоритме управления роем БПЛА

Новейший алгоритм позволяет беспилотникам распределять цели в мобильной группе и избегать столкновений между собой.
Ян Брацкий 09-12-2025 21:34
© Фото: Kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Российские ученые разработали уникальный алгоритм управления роем беспилотников и роботизированных систем. О проделанной работе президенту Владимиру Путину доложил глава Российской академии наук Геннадий Красильников на встрече в Кремле.

«Методы децентрализованного избегания столкновений в группе мобильных агентов. Это важно, когда рой беспилотников или множество роботов. Здесь происходит децентрализованное управление, разработан уникальный алгоритм, который позволяет им контактировать между собой и избегать столкновений. Это превосходит все мировые аналоги», - отметил Красильников.

Глава государства высоко оценил достижения российских ученых.

«Очень здорово», - ответил президент.

Отдельно Геннадий Красильников доложил о работе РАН в части фундаментальных исследований. С его слов, сегодня координируется работа более чем по 6000 исследований, которые ведутся в 714 научных учреждениях. Ежегодно РАН отбирает лучшие разработки в различных областях науки и предоставляет их на рассмотрение правительства.

Ранее историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов рассказал о преимуществах новых модификаций беспилотников «Герань». С его слов, они получили серьезные технические усовершенствования, благодаря которым стали почти неуязвимы для перехвата украинскими средствами ПВО. Дрон способен самостоятельно выбирать цель и наводиться на нее без участия оператора, уточнил Кнутов.

#Наука #Путин #робот #бпла #ран #Красильников
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 