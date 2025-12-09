Путину рассказали о новейшем алгоритме управления роем БПЛА

Российские ученые разработали уникальный алгоритм управления роем беспилотников и роботизированных систем. О проделанной работе президенту Владимиру Путину доложил глава Российской академии наук Геннадий Красильников на встрече в Кремле.

«Методы децентрализованного избегания столкновений в группе мобильных агентов. Это важно, когда рой беспилотников или множество роботов. Здесь происходит децентрализованное управление, разработан уникальный алгоритм, который позволяет им контактировать между собой и избегать столкновений. Это превосходит все мировые аналоги», - отметил Красильников.

Глава государства высоко оценил достижения российских ученых.

«Очень здорово», - ответил президент.

Отдельно Геннадий Красильников доложил о работе РАН в части фундаментальных исследований. С его слов, сегодня координируется работа более чем по 6000 исследований, которые ведутся в 714 научных учреждениях. Ежегодно РАН отбирает лучшие разработки в различных областях науки и предоставляет их на рассмотрение правительства.

Ранее историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов рассказал о преимуществах новых модификаций беспилотников «Герань». С его слов, они получили серьезные технические усовершенствования, благодаря которым стали почти неуязвимы для перехвата украинскими средствами ПВО. Дрон способен самостоятельно выбирать цель и наводиться на нее без участия оператора, уточнил Кнутов.