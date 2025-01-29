В Хорватии заявили о выделении пакета помощи Украине

Хорватия передаст Украине 12-й пакет военной помощи. Такое заявление сделал премьер страны Андрей Пленкович.

«Украина просит помощи, экономической и военной, чтобы защищать себя и свою территорию. Хорватское правительство завтра на заседании примет решение о еще одном пакете военной помощи Украине», - заявил политик в ходе совместного брифинга с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Пленкович отметил, что Киев не просит у Загреба непосредственного участия военных в конфликте с Россией. Он также заявил, что Хорватия продолжит оказывать помощь Украине.

Напомним, что хорватский лидер Зоран Миланович неоднократно заявлял, что не будет посылать военных для участия в украинском конфликте.