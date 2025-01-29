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В Хорватии заявили о выделении пакета помощи Украине

По словам премьера Пленковича, Киев не просил у Загреба отправки военных для участия в конфликте с Россией.
Глеб Владовский 2025-01-29 20:58:16
© Фото: Emmanuele Contini, via www.imagowww.imago-images.de Globallookpress

Хорватия передаст Украине 12-й пакет военной помощи. Такое заявление сделал премьер страны Андрей Пленкович.

«Украина просит помощи, экономической и военной, чтобы защищать себя и свою территорию. Хорватское правительство завтра на заседании примет решение о еще одном пакете военной помощи Украине», - заявил политик в ходе совместного брифинга с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Пленкович отметил, что Киев не просит у Загреба непосредственного участия военных в конфликте с Россией. Он также заявил, что Хорватия продолжит оказывать помощь Украине.

Напомним, что хорватский лидер Зоран Миланович неоднократно заявлял, что не будет посылать военных для участия в украинском конфликте.

#в стране и мире #Хорватия #андрей пленкович #Киевский режим #пакет помощи
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