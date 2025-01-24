Российская артиллерия нещадно утюжит украинских боевиков в Великой Новоселке. Корреспондент нашего телеканала Олег Калинобродский сообщает, что артиллеристы уже не дают неприятелю убежать из населенного пункта или проводить ротации.

«Штурмовикам уже удалось занять наиболее выгодные рубежи на этом направлении. Огнем наши расчеты отрезают, по сути, единственную возможность для бегства и ротации ВСУ», - отметил корреспондент.

Он добавил, что все дороги, ведущие к Великой Новоселке, уже находятся под полным контролем Российской армии.

Командир САУ «Мста-С» с позывным Сочи сообщил «Звезде», что, несмотря на это, в воздухе до сих пор находится много дронов противника. Из этого вытекает тактика применения самоходок: одна цель - одна позиция. Сочи подчеркнул, что во время стрельбы самоходные артиллерийские установки не стоят на одном месте больше 20 минут.

Ранее сообщалось, что расчет 152-миллиметрового российского «Гиацинта» уничтожил позицию артиллерии ВСУ на правом берегу Днепра. Противник хорошо маскировал себя, но это не спасло его от зорких электронных «глаз» российских беспилотников.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.