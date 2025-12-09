Большая часть Киева осталась без света, более 70% города без электроэнергии. Об этом сообщило украинское издание Times of Ukraine. В то же время Укрэнерго опровергло эту информацию. Там сообщили, что реальный уровень обеспечения светом в столице не ниже 50% потребителей.

Ранее украинская энергетическая компания ДТЭК ввела экстренные графики отключения электроэнергии в Киеве, Киевской и Одесской областях. В Telegram-канале ДТЭК днем было указано, что почти весь Киев в блэкауте.

Позднее министерство энергетики отменило экстренные графики отключения света в Киеве. Введены почасовые графики отключения.

При этом около 50% населения Киева остаются без электричества. Власти сообщают о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах.

Ранее под Киевом жители перекрыли дороги из-за отключения электроэнергии, требуя восстановления электроснабжения. Там света не было вторые сутки. В целом на Украине действуют отключения сроком до 12 часов.