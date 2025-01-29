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Школьник рассказал о быстрой победе над шахматистом Карлсеном

Россиянин заявил, что его не испугал статус оппонента, против которого он играл.
Глеб Владовский 2025-01-29 19:36:57
© Фото: Владимир Вяткин РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Всего шесть минут потребовалось российскому школьнику Давиду Ахмедову, чтобы обыграть экс-чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. О том, как проходила партия, мальчик рассказал в беседе со «Звездой».

«Это была очень сложная партия, поскольку во время дисциплины Блиц необходимо быстро принимать решения. Времени дается немного», - пояснил 14-летний шахматист.

Ахмедов рассказал, что его не испугал статус соперника, против которого он играл. В ходе партии, мальчик заметил, что Карлсен совершил ошибку, и воспользовался моментом, вынудив оппонента сдаться.

Благодаря этой победе, рейтинг Ахмедова в блице составил 2251, а в рапиде показатель стал равен 2402.

#наш эксклюзив #Магнус Карлсен #школьник #быстрые шахматы #шахматист
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