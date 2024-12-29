Лавров: дисквалификация шахматиста из-за дресс-кода вызывает изумление

Дисквалификация норвежского шахматиста Магнуса Карлсена за то, что он пришел в джинсах на чемпионат мира по рапиду, вызывает изумление. Об этом сегодня заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Тогда уж и Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило», - сказал глава МИД РФ в беседе с газетой «Коммерсантъ».

Напомним, ранее на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке разгорелся скандал из-за дресс-кода. Норвежский шахматист Магнус Карлсен пришел на соревнования в джинсах и был дисквалифицирован после того, как отказался переодеться.

Также из-за спортивной обуви выдвинули претензии россиянину Яну Непомнящему. Однако он подчинился требованиям, переобулся и продолжил участие в чемпионате мира.