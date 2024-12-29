МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров: дисквалификация шахматиста из-за дресс-кода вызывает изумление

Глава МИД РФ прокомментировал скандал на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке.
Сергей Лебедев 2024-12-29 17:22:04
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Дисквалификация норвежского шахматиста Магнуса Карлсена за то, что он пришел в джинсах на чемпионат мира по рапиду, вызывает изумление. Об этом сегодня заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Тогда уж и Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило», - сказал глава МИД РФ в беседе с газетой «Коммерсантъ».

Напомним, ранее на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке разгорелся скандал из-за дресс-кода. Норвежский шахматист Магнус Карлсен пришел на соревнования в джинсах и был дисквалифицирован после того, как отказался переодеться.

Также из-за спортивной обуви выдвинули претензии россиянину Яну Непомнящему. Однако он подчинился требованиям, переобулся и продолжил участие в чемпионате мира.

#в стране и мире #чемпионат мира #шахматы #Магнус Карлсен #ФИДЕ #дресс-код
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 