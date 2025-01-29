В Петербурге объявили в розыск банду подростков за нападения на прохожих

В Санкт-Петербурге объявили в розыск банду подростков, устроивших серию избиений прохожих ради забавы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

«По версии следствия, не позднее 20 августа 2024 года фигуранты, действуя из хулиганских побуждений, находясь в различных местах Красносельского района, беспричинно провоцировали драки с прохожими и наносили им удары», - говорится в заявлении ведомства.

В СК РФ также добавили, что ранее было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В настоящее время следователи устанавливают личности пострадавших от хулиганов.

Ранее сообщалось, что в СК РФ устанавливают личности молодых людей из России и ближнего зарубежья, которые избивали жителей Санкт-Петербурга и снимали свои действия на камеру.