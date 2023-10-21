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СК проверяет подростков, которые избивали прохожих в Санкт-Петербурге

Елизавета Кондрикова
12:52 21.10.2023
В следственном комитете продолжают также искать пострадавших от нападений молодых людей жителей Петербурга.
СК проверяет подростков, которые избивали прохожих в Санкт-Петербурге
© Фото: СК РФ
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Следственный комитет России (СК РФ) проводит проверку молодых людей из России и ближнего зарубежья, которые избивали жителей Санкт-Петербурга и снимали свои действия на камеру. Ролики стали быстро распространяться по интернету, вызвав широкий резонанс в обществе.

Стали известны подробности о главаре банды хулиганов - это 18-летний Турал Мамедов. По словам подозреваемого, он нигде не учится и работает на складе, а хулиганством стал заниматься, чтобы привлечь внимание. Сейчас родственников Мамедова проверяют на причастность к укрывательству хулигана.

«Один из задержанных на допросе рассказал, что Турал призывал избивать именно коренных петербуржцев: якобы кто-то из таких оскорбил его мать. Другой член банды это подтверждает: жертв выбирали по национальности, нападали толпой — в "основном на тех, кто не мог ответить"», - приводит подробности громкого дела агентство РИА Новости.

После того как о деятельности молодых людей узнали в следственном комитете, хулиганы удалили из Telegram-канала все видеоролики с избиениями людей.

К данному моменту двое подозреваемых провели пять суток под арестом за мелкое хулиганство, еще двоих несовершеннолетних членов банды могут отправить в центр временного содержания на перевоспитание. Сотрудники правоохранительных органов продолжают искать пострадавших в результате нападений подростков.

«Полицейские опросили двух избитых подростков 16 и 14 лет. Те случайно пересеклись с хулиганами на улице, причем в разное время», - говорится в публикации агентства.

В среду 18 октября СК РФ провел обыски в квартирах фигурантов дела, на тот момент были задержаны шестеро подозреваемых. В настоящий момент проводятся дополнительные материалы, необходимые для установления личностей всех дебоширов и выяснения дополнительных подробностей дела. 

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