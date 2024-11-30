ВКС России и ВВС Китая провели патрулирование над Тихим океаном

Очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе провели Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы (ВВС) Народной-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает Минобороны России.

В авиагруппу вошли стратегические ракетоносцы Ту-95мс ВКС России и стратегические бомбардировщики Хун-6к ВВС НОАК. Они пролетели над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана.

В воздухе российские и китайские летчики провели около 8 часов. Экипажи Ту-95мс выполнили в ночное время суток дозаправку топливом в воздухе, это видно на кадрах, опубликованных Минобороны.

На всем маршруте совместного патрулирования авиагруппу прикрывали самолеты Су-30см, МиГ-31ВКС России и Цзянь-16 ВВС Китая. На отдельных этапах сопровождали истребители иностранных государств.

«Посадка и взлет российских самолетов происходил с аэродрома в Китайской Народной Республике», - уточняет ведомство.

Полет прошел в рамках плана военного сотрудничества на 2024 год и не направлен против третьих стран, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено, отметили в Минобороны РФ.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.