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ВКС России и ВВС Китая провели патрулирование над Тихим океаном

В воздухе российские и китайские летчики провели около 8 часов.
2024-11-30 17:27:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе провели Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы (ВВС) Народной-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает Минобороны России.

В авиагруппу вошли стратегические ракетоносцы Ту-95мс ВКС России и стратегические бомбардировщики Хун-6к ВВС НОАК. Они пролетели над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана.

В воздухе российские и китайские летчики провели около 8 часов. Экипажи Ту-95мс выполнили в ночное время суток дозаправку топливом в воздухе, это видно на кадрах, опубликованных Минобороны.

На всем маршруте совместного патрулирования авиагруппу прикрывали самолеты Су-30см, МиГ-31ВКС России и Цзянь-16 ВВС Китая. На отдельных этапах сопровождали истребители иностранных государств.

«Посадка и взлет российских самолетов происходил с аэродрома в Китайской Народной Республике», - уточняет ведомство.

Полет прошел в рамках плана военного сотрудничества на 2024 год и не направлен против третьих стран, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено, отметили в Минобороны РФ.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Китай #Россия #Минобороны РФ #АТР #совместное патрулирование
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