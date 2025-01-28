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МВД рассказало о схеме мошенничества при покупках в онлайн-играх

В ведомстве сообщили, что мошенники предлагают выкупить аккаунт по завышенной цене, чтобы собрать данные жертвы.
Никита Матосов 2025-01-28 12:03:44
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Мошенники придумали новую схему обмана при покупке игровых предметов и аккаунтов в Интернете. Об этом сообщило Управление по борьбе с незаконным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем Telegram-канале.

«Злоумышленник представляется покупателем, например, игрового аккаунта. Он выходит на связь с владельцем и предлагает купить аккаунт за цену выше рыночной. Во время общения мошенник выражает сомнения в сделке и запрашивает контактные данные человека, который мог бы подтвердить, что продавец действительно владеет этим аккаунтом», - говорится в сообщении.

Затем мошенники создают поддельный профиль в мессенджере с использованием подменного номера и связываются с жертвой, выдавая себя за владельца аккаунта, чтобы в дальнейшем обманным путем получить денежные средства.

В начале 2025 года подобные мошеннические схемы заметили в нескольких популярных играх.

Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал «Звезде», что мошенники также пытаются вымогать деньги у детей через игровые бонусы. Для предотвращения таких ситуаций он советует родителям объяснять своим детям основы компьютерной безопасности и избегать манипуляций со стороны злоумышленников.

#игры #Мошенники #аферисты #МВД России
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