Российские ученые выпустили первые тестовые серии вакцины от рака

Фабрика Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи выпустила первые три тестовые серии вакцины от рака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

В онкологическом центре Герцена получили весь разрешительный пакет документов на использование технологии, рассказал он. Документы охватывают диагностику, выпуск мРНК и ее применение у больных людей.

В институте Гамалеи построили и оснастили фабрику по производству мРНК-вакцины. Она выпустила первые три валидационные партии.

О готовности вакцины стало известно в сентябре. Последние три года проводили регламентированные доклинические исследования. Они доказали безопасность и эффективность препарата. До этого вакцину тестировали на животных. Результаты показали подавление развития опухоли.

Персонализированную мРНК-вакцину разработали центр имени Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Препарат создается на основе генетического анализа опухоли каждого пациента.

Вакцина призвана «научить» иммунную систему организма распознавать раковые клетки. В Англии также разработали такую вакцину, которая показала многообещающие результаты, но ограничена в лечении разных видов заболевания. Вакцина должна помочь в предотвращении рецидива рака поджелудочной железы и колоректального рака.