Звезда «Глухаря» Котлярский опроверг информацию о потере слуха

Звезда телесериала «Глухарь» Владислав Котлярский опроверг информацию о потере слуха. Соответствующий комментарий он дал по запросу 360.ru.

Ранее в Сети появилась информация о том, что артист обратился в больницу с жалобами на глухоту. После чего его госпитализировали с подозрением на потерю слуха.

«Ну вы же слышите, что я вас слышу. Какие-то бездарные (новости. - Прим. ред.). У меня все хорошо», - приводит его слова телеканал.

Котлярский добавил, что это далеко не единственный случай, когда в Сети появлялись непроверенные слухи. По его словам, однажды он прочитал новость о своей кончине.

Напомним, что Котлярский получил наибольшую известность благодаря роли начальника криминальной милиции подполковника Станислава Карпова в телесериале «Глухарь» и его ответвлении - «Карпов».