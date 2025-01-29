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Звезда «Глухаря» Котлярский опроверг информацию о потере слуха

Ранее в Сети появилась информация о госпитализации актера.
Глеб Владовский 2025-01-29 16:07:47
© Фото: VK vladislav_kotlyarskiy

Звезда телесериала «Глухарь» Владислав Котлярский опроверг информацию о потере слуха. Соответствующий комментарий он дал по запросу 360.ru.

Ранее в Сети появилась информация о том, что артист обратился в больницу с жалобами на глухоту. После чего его госпитализировали с подозрением на потерю слуха.

«Ну вы же слышите, что я вас слышу. Какие-то бездарные (новости. - Прим. ред.). У меня все хорошо», - приводит его слова телеканал.

Котлярский добавил, что это далеко не единственный случай, когда в Сети появлялись непроверенные слухи. По его словам, однажды он прочитал новость о своей кончине.

Напомним, что Котлярский получил наибольшую известность благодаря роли начальника криминальной милиции подполковника Станислава Карпова в телесериале «Глухарь» и его ответвлении - «Карпов».

#в стране и мире #потеря слуха #опровержение #Глухарь #владислав котлярский
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