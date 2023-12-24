В возрасте 43 лет скончался актер из «Глухаря» Алексей Черных

© Фото: Кадр из фильма «Глухарь-3»

В возрасте 43 лет скончался актер театра и кино Алексей Черных. Он сыграл в таких сериалах, как «Сыщики», «Глухарь» и «Ищейка» и «Мент в законе». Однажды ему досталась главная роль - персонаж Андрей в фильме «Сын» режиссера Арсения Гончукова.

Актер Черных окончил Школу-студию МХАТ. С 2003 года он работал в театре Et Cetera, а также играл в спектаклях московского Театра.doc, сообщает «360».

Кроме этого он занимался дубляжом иностранных кино- и мультфильмов. Его голосом звучал Энтони Маки, сыгравший Сокола в киновселенной Marvel.

Не уточняется причина актера. Его коллега и подруга Екатерина Соломатина написала в социальных сетях о его смерти, добавив, что не стало «человека невероятного таланта, человека с раненой и очень трагичной судьбой».

Помимо этого, Соломатина назвала Черных человеком сложным и противоречивым, но вместе с этим и честным, справедливым, нежным, трепетным, добрым, умным и «таким ранимым».