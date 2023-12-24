В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В возрасте 43 лет скончался актер из «Глухаря» Алексей Черных

Дарина Криц
00:05 24.12.2023
Актер Черных, помимо съемок в фильмах и сериалах, занимался озвучиванием иностранных кинокартин.
В возрасте 43 лет скончался актер из «Глухаря» Алексей Черных
© Фото: Кадр из фильма «Глухарь-3»
Читайте нас на:

В возрасте 43 лет скончался актер театра и кино Алексей Черных. Он сыграл в таких сериалах, как «Сыщики», «Глухарь» и «Ищейка» и «Мент в законе». Однажды ему досталась главная роль - персонаж Андрей в фильме «Сын» режиссера Арсения Гончукова.

Актер Черных окончил Школу-студию МХАТ. С 2003 года он работал в театре Et Cetera, а также играл в спектаклях московского Театра.doc, сообщает «360».

Кроме этого он занимался дубляжом иностранных кино- и мультфильмов. Его голосом звучал Энтони Маки, сыгравший Сокола в киновселенной Marvel.

Не уточняется причина актера. Его коллега и подруга Екатерина Соломатина написала в социальных сетях о его смерти, добавив, что не стало «человека невероятного таланта, человека с раненой и очень трагичной судьбой».

Помимо этого, Соломатина назвала Черных человеком сложным и противоречивым, но вместе с этим и честным, справедливым, нежным, трепетным, добрым, умным и «таким ранимым».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:18 В стране и мире
Потери израильской армии с начала эскалации конфликта достигли 477
20:00 В стране и мире
Число погибших за время конфликта в Газе достигло 20 258 человек
21:22 В стране и мире
Херш заявил, что диверсии на «Северных потоках» готовили США за недели до СВО
04:41 В стране и мире
Грузовой поезд столкнулся с фурой в Хабаровском крае
03:47 В стране и мире
Украинский телеведущий сбежал в ЕС, использовав саммит в Брюсселе
Популярное
Пассажира рейса Екатеринбург - Благовещенск ошибочно приняли за покойника
Видео
«Ксюш, привет, это ты?»: Путин поговорил с девочкой, которая мечтает стать ведущей
Видео
Путин заявил, что Россия не могла позволить США «чавкать» исконно российскими землями
Видео
Малышка-панда из Московского зоопарка сделала свои первые шаги
Институт имени Пушкина признал «нейросеть» словом 2023 года
Путин признался, что в нулевых был наивным человеком
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.