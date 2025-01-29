Финская компания разработала дрон-камикадзе для украинских военных

Финская оборонная компания разработала новый дрон-камикадзе для применения ВСУ. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте предприятия.

«Компания... разработала новую, более эффективную версию комбинации дрона и запатентованного взрывного заряда. Новая версия аппарата является результатом международного сотрудничества», - говорится в заявлении компании.

Подчеркивается, что к нижней части БПЛА прикрепляется специальный заряд весом около 3,6 килограмма, начиненный вольфрамовыми и стальными шариками. При взрыве поражающие элементы могут разлететься по площади около 40х50 метров.

В настоящее время эти дроны поставляются киевскому режиму. В дальнейшем ожидается поставка беспилотников и в другие страны Европы.