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Финская компания разработала дрон-камикадзе для украинских военных

По словам разработчиков, новая модель способна содержать в себе заряд массой до 3,6 килограмма, начиненный поражающими элементами.
Глеб Владовский 2025-01-29 16:55:25
© Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Globallookpress

Финская оборонная компания разработала новый дрон-камикадзе для применения ВСУ. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте предприятия.

«Компания... разработала новую, более эффективную версию комбинации дрона и запатентованного взрывного заряда. Новая версия аппарата является результатом международного сотрудничества», - говорится в заявлении компании.

Подчеркивается, что к нижней части БПЛА прикрепляется специальный заряд весом около 3,6 килограмма, начиненный вольфрамовыми и стальными шариками. При взрыве поражающие элементы могут разлететься по площади около 40х50 метров.

В настоящее время эти дроны поставляются киевскому режиму. В дальнейшем ожидается поставка беспилотников и в другие страны Европы.

#в стране и мире #Украина #Финляндия #разработка #дрон-камикадзе #дрон всу
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