Финские рабочие устроили массовые забастовки из-за низких зарплат

Массовые забастовки рабочих охватили промышленные предприятия Финляндии. Об этом сообщил новостной портал Yle.

Причиной стачек стали разногласия насчет повышения зарплат. Сотрудники требуют повысить заработную плату на 10% в течение двух недель. В случае если стороны не придут к соглашению, стачки могут продлиться до 14 февраля.

По данным портала, в массовых забастовках принимают участие в том числе пилоты авиакомпании Finnair, Индустриальный союз, профсоюз работников автомобильного и транспортного секторов.

Ожидается, что в ходе забастовок серьезно могут задержаться поставки потребительских товаров. Также существует вероятность, что ежедневно будут отменять от 10 до 15 авиарейсов. Финский премьер Петтери Орпо призвал не доводить страну до забастовок, чтобы «не прерывать наметившийся экономический рост».