МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Финские рабочие устроили массовые забастовки из-за низких зарплат

Стачки могут продлиться до 14 февраля, если стороны не смогут договориться.
Глеб Владовский 2025-01-27 18:23:58
© Фото: IMAGO, Antti Aimo-Koivisto, Globallookpress

Массовые забастовки рабочих охватили промышленные предприятия Финляндии. Об этом сообщил новостной портал Yle.

Причиной стачек стали разногласия насчет повышения зарплат. Сотрудники требуют повысить заработную плату на 10% в течение двух недель. В случае если стороны не придут к соглашению, стачки могут продлиться до 14 февраля.

По данным портала, в массовых забастовках принимают участие в том числе пилоты авиакомпании Finnair, Индустриальный союз, профсоюз работников автомобильного и транспортного секторов.

Ожидается, что в ходе забастовок серьезно могут задержаться поставки потребительских товаров. Также существует вероятность, что ежедневно будут отменять от 10 до 15 авиарейсов. Финский премьер Петтери Орпо призвал не доводить страну до забастовок, чтобы «не прерывать наметившийся экономический рост».

#в стране и мире #Финляндия #забастовки #уровень зарплаты #стачка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 