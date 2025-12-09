Минобороны России опубликовало кадры, снятые с беспилотников в населенном пункте Остаповское Днепропетровской области, который был освобожден подразделениями группировки войск «Восток».

В релизе министерства сообщается, что штурмовые подразделения 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады прорвали оборону противника и установили контроль над территорией более пяти квадратных километров.

В ходе боев противник, по утверждению Минобороны, понес значительные потери в живой силе и технике. Уничтожение моста через реку Гайчур изолировало украинские подразделения в районе Андреевки.

На опубликованных кадрах показаны удары дронами по технике, живой силе и укрытиям ВСУ. Отдельные строения несут следы интенсивных пожаров.

Об установлении контроля над населенным пунктом ранее сообщило Минобороны в ежедневной сводке. Кроме того, ВКС России в течение суток сбили украинский Су-27 в зоне спецоперации.

