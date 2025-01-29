МО РФ показало уничтожение украинских БПЛА «сеткометами»

Минобороны России продемонстрировало, как наши дроноводы уничтожают вражеские беспилотники, используя специальные БПЛА-перехватчики, оборудованные «сеткометами».

Российское оборонное ведомство уточнило, что речь идет об операторах беспилотников из состава 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». Они действуют на территории Луганской Народной Республики.

«Расчеты боевых беспилотников круглосуточно дежурят в небе и выявляют дроны противника с системой сбросов мин, выстрелов или самодельных взрывных устройств», - говорится в сообщении.

МО РФ отметило, что малые дроны-перехватчики оборудованы «сеткометами». Специальные сети сбрасываются на вражеские беспилотники в подходящий момент - тогда сеть охватывает дрон и блокирует работу воздушных винтов. После чего БПЛА падает на землю.

Ранее наш телеканал продемонстрировал уничтожение тяжелого украинского коптера «Баба-яга» через тепловизионный прицел. Дрон стал добычей наших снайперов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.