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МО РФ показало уничтожение украинских БПЛА «сеткометами»

Вражеские беспилотники уничтожили операторы дронов-перехватчиков из состава группировки войск «Запад» на территории ЛНР.
2025-01-29 15:05:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало, как наши дроноводы уничтожают вражеские беспилотники, используя специальные БПЛА-перехватчики, оборудованные «сеткометами».

Российское оборонное ведомство уточнило, что речь идет об операторах беспилотников из состава 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». Они действуют на территории Луганской Народной Республики. 

«Расчеты боевых беспилотников круглосуточно дежурят в небе и выявляют дроны противника с системой сбросов мин, выстрелов или самодельных взрывных устройств», - говорится в сообщении. 

МО РФ отметило, что малые дроны-перехватчики оборудованы «сеткометами». Специальные сети сбрасываются на вражеские беспилотники в подходящий момент - тогда сеть охватывает дрон и блокирует работу воздушных винтов. После чего БПЛА падает на землю.

Ранее наш телеканал продемонстрировал уничтожение тяжелого украинского коптера «Баба-яга» через тепловизионный прицел. Дрон стал добычей наших снайперов. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#бпла #спецоперация #ЛНР #группировка запад #Сеткомет
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