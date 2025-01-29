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В букмекерской компании прокомментировали задержание Сергея Анохина

Утверждается, что произошедшее не связано с компанией.
Сергей Лебедев 2025-01-29 14:26:29
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Задержание бывшего вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Сергея Анохина не имеет отношения к букмекерской компании, которой он руководил. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил ее совладелец Михаил Маслов.

«Это к компании никакого отношения не имеет. Сергей Вячеславович нас оставил в декабре. Мы находились в процессе передачи дел. У нас все планово, работаем», - сказал он.

Напомним, сегодня появились сообщения, что в Москве задержали Сергея Анохина. По данным журналистов, его подозревают в даче взятки. 

Утверждается, что Сергей Анохин передал правоохранителю 50 миллионов рублей.

#Задержание #наш эксклюзив #взятка #букмекеры #сергей анохин
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