В букмекерской компании прокомментировали задержание Сергея Анохина

Задержание бывшего вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Сергея Анохина не имеет отношения к букмекерской компании, которой он руководил. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил ее совладелец Михаил Маслов.

«Это к компании никакого отношения не имеет. Сергей Вячеславович нас оставил в декабре. Мы находились в процессе передачи дел. У нас все планово, работаем», - сказал он.

Напомним, сегодня появились сообщения, что в Москве задержали Сергея Анохина. По данным журналистов, его подозревают в даче взятки.

Утверждается, что Сергей Анохин передал правоохранителю 50 миллионов рублей.