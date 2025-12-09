Президент Чехии Петр Павел назначил премьер-министром страны лидера недавно выигравшего парламентские выборы движения ANO Андрея Бабиша. Чешский лидер выразил уверенность в том, что новый премьер приложит «все свои силы, знания и опыт» на благо своей страны.

Известно, что Андрею Бабишу 71 год. В 2017-2021 годах он уже был премьер-министром, до этого, в 2014-2017 годах, занимал пост первого вице-премьера и министра финансов Чехии.

Напомним, в октябре этого года выступающая против помощи Киеву партия ANO победила на выборах в Чехии, набрав около 35% голосов. Со слов лидера партии Бабиша, экономические трудности страны возникли из-за помощи Украине.

Политолог Юрий Самонкин поделился со «Звездой» своим мнением насчет выигравшей на выборах в Чехии партии. По его словам, лидер партии ANO Андрей Бабиш - долларовый миллиардер и убежденный трампист. Он абсолютно уверен в том, что его страна не должна жертвовать своими национальными экономическими интересами ради других государств, а должна усиливаться и зарабатывать деньги за счет сотрудничества с другими центрами силы. Эта позиция может доставить «головную боль» ЕС.