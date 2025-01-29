БМП врага взлетела на воздух от удара артиллерии в Курской области

После точного попадания артиллерией БМП противника взлетает на воздух в Курской области. О боевой работе артиллеристов рассказал наш военкор Роман Закурдаев.

Новые цели приходят постоянно. Разведка выявила расчет БПЛА противника, который укрывается в одном из частных домов. Командир орудия с позывным Енисей родом из Хакасии. В его расчете бойцы из разных регионов страны. Вместе воюют всего третий месяц.

Артиллеристы ценят М-46 за высокую дальность стрельбы. Пушка бьет на расстояние до 27 километров, что позволяет участвовать в артиллерийских дуэлях в глубине обороны противника.

«Вот есть засечка выстрела вражеской артиллерии, в тот район начинаем работать. Если артиллерия замолчала, значит, мы справились», - поделился старший офицер артиллерийской батареи с позывным Атлас.

На этом направлении противника планомерно выдавливают все ближе к госгранице. А значит, артбатарея М-46 вскоре может сменить позицию, чтобы вслед за нашей пехотой продвинуться вперед.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.