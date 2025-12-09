Главный мышелов Великобритании кот Ларри назвал «кошачьей дипломатией» собственный отказ войти в резиденцию британского премьер-министра вместе с ее нынешним хозяином Киром Стармером и Владимиром Зеленским. Об этом говорится в официальном аккаунте кота в соцсети X.

Накануне в ходе визита главы киевского режима в Лондон кот отпрыгнул от дверей резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10, когда к ней подошли Стармер и Зеленский.

«Кошачья дипломатия», - говорится в публикации в соцсети.

Взятый из приюта кот Ларри состоит на должности главного мышелова Великобритании с 2011 года. Традиция держать в резиденциях британских правителей котов уходит корнями в XV век. Но с 1929 года их статус был оформлен официально. Главному мышелову назначено жалованье в 100 фунтов в год. В прошлом веке самую широкую известность приобрел кот Хамфри, исполнявший обязанности при трех английских премьерах - Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Хамфри умер в 2008 году, в очень почтенном для кота возрасте - ему было около 18 лет.

Ранее сообщалось, что обитатель резиденции на Даунинг-стрит отказался заходить в нее вместе с премьер-министром Великобритании Стармером и Зеленским. Главный мышелов страны отпрыгнул от двери, когда они подошли. Зеленский в это время показывал на животное и что-то говорил Стармеру. Кот и ранее избегал общения с Зеленским. В октябре 2024 года он покинул резиденцию, когда тот вошел туда вместе со Стармером.

Британцы в поведении кота Ларри неоднократно находили параллели с политической обстановкой в стране. Так, в 2018 году Ларри подрался с котом из офиса МИД страны Палмерстоном. В этом событии многие увидели «метафору Brexit». Журналисты отмечали, что такие стычки происходили у котов регулярно, что с большим удовольствием тиражировали британские таблоиды.