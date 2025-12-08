МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Кот Ларри отказался заходить в одну дверь с Зеленским на Даунинг-стрит

Зеленский в это время показывал на животное и что-то говорил Стармеру.
Владимир Рубанов 08-12-2025 19:15
© Фото: IMAGO Martin Dalton, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Обитатель резиденции на Даунинг-стрит кот Ларри отказался заходить в вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Владимиром Зеленским. Главный мышелов страны отпрыгнул от двери, когда они подошли. Зеленский в это время показывал на животное и что-то говорил Стармеру.

На трансляции с Даунинг-стрит, которую вела газета Times, было видно, что до этого Ларри ждал у двери. Издание Guardian комментирует, что он хотел участвовать в переговорах, но «остался за порогом».

Этот кот уже избегал общения с Зеленским. В октябре 2024 года он покинул резиденцию, когда тот вошел туда вместе со Стармером.

Ларри служит в резиденции с 2011 года, его взяли из приюта. Коты живут в резиденциях британских правителей с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год.

Самым знаменитым британским котом в XX веке был Хамфри, служивший при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Он скончался в 2008 году в возрасте около 18 лет.

#Великобритания #Владимир Зеленский #Даунинг-стрит #кир стармер #кот Ларри
