Дудаков: в стратегии Трампа страны Евросоюза представлены как нахлебники

В новой стратегии национальной безопасности США впервые уделяется больше внимания критике Европы, чем вопросам, связанным с остальными странами-оппонентами. В стратегии американского президента Дональда Трампа они воспринимают европейцев как «нерадивых бедных родственников». Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

«Они являются дармоедами-нахлебниками, то есть находятся под американским зонтиком безопасности, не тратя достаточно денег для того, чтобы эту безопасность обеспечивать, и при этом мешая Трампу проводить его политику, мешаются под ногами», - сказал он.

Дудаков считает, что в данном случае европейцев воспринимают как препону для того, чтобы американцам было проще конкурировать с другими державами. И если к 2028 году власть в США сменится, это все равно не будет повторением прошлых лет, стратегия в любом случае поменяется.

У Вашингтона недостаточно ресурсов для работы «на всех фронтах», поэтому сейчас выбираются приоритетные направления, добавил политолог. Ближний Восток - это уже не такой приоритет, а от Европы и союзников США в Азии будут требовать проявления большей самостоятельности.

Ранее глава Белого дома заявил, что Европа движется в «очень плохом» направлении. Ей следует быть острожной во многих вещах, отметил Трамп.