Трамп: Европа движется в очень плохом направлении

Трамп отметил, что хочет, чтобы «Европа оставалась Европой», однако сейчас она движется в плохом направлении.
Дарья Ситникова 09-12-2025 00:24
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европе следует быть осторожной, поскольку она движется в очень плохом направлении. Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами.

«Европе нужно быть очень осторожной во многих вещах. Мы хотим, чтобы Европа оставалась Европой. Европа движется в плохом направлении. Это очень плохо», - сказал американский лидер.

Напомним, в пятницу Вашингтон обнародовал новую стратегию национальной безопасности США. В ней от Европы требуют самой взять на себя ответственность за оборону. Кроме этого, в американском документе заявлено о несогласии Вашингтона с чиновниками ЕС, чьи ожидания по поводу конфликта на Украине «нереалистичны».

По информации газеты Politico, один из чиновников Евросоюза «кипел от злости» в ходе обсуждения новой стратегии американской нацбезопасности. Он также отметил бессилие стран ЕС перед состоявшимся фактом.

Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя содержание документа, указал, что впервые за много лет Россию в американском документе называют не «угрозой», а участником диалога о стабильности.

#в стране и мире #сша #Трамп #ЕС #Вашингтон
