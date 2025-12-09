Трамп: Европа движется в очень плохом направлении

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европе следует быть осторожной, поскольку она движется в очень плохом направлении. Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами.

«Европе нужно быть очень осторожной во многих вещах. Мы хотим, чтобы Европа оставалась Европой. Европа движется в плохом направлении. Это очень плохо», - сказал американский лидер.

Напомним, в пятницу Вашингтон обнародовал новую стратегию национальной безопасности США. В ней от Европы требуют самой взять на себя ответственность за оборону. Кроме этого, в американском документе заявлено о несогласии Вашингтона с чиновниками ЕС, чьи ожидания по поводу конфликта на Украине «нереалистичны».

По информации газеты Politico, один из чиновников Евросоюза «кипел от злости» в ходе обсуждения новой стратегии американской нацбезопасности. Он также отметил бессилие стран ЕС перед состоявшимся фактом.

Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя содержание документа, указал, что впервые за много лет Россию в американском документе называют не «угрозой», а участником диалога о стабильности.