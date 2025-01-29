Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» принимали активное участие в освобождении поселка Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике. Они уничтожали вражеские опорники и пытающихся выйти из населенного пункта боевиков.

«По опорникам били. Били и по убегающей живой силе противника. Танк один подбили, потом ББМ», - вспоминает командир взвода с позывным Волга.

При штурме Великой Новоселки работали одновременно несколько РСЗО. Благодаря этому уничтожили все опорные пункты врага и западную технику.

«Работа не прекращается. Воюем дальше», - отметил наводчик с позывным Сталкер.

При этом во время боев за поселок националистам не удалось подбить ни одного расчета РСЗО «Град».

Напомним, Великую Новоселку удалось взять в результате активных наступательных действий подразделений 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток». Министерство обороны Российской Федерации сообщило об этом 26 января. Ранее глава ведомства Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав двух бригад, участвовавших в штурме населенного пункта.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.