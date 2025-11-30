МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин подписал указ о приеме в российское гражданство журналиста Бертолази

Вместе с журналистом и общественником Элизео Бертолази, в российское гражданство приняли мецената Эннио Бордато.
Ян Брацкий 09-12-2025 01:21
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство итальянского журналиста и общественного деятеля Элизео Бертолази, а также мецената Эннио Бордато. Подписанный главой государства документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«B соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Бертолази Элизео, родившийся 30 декабря 1960 года в Италии, Бордато Эннио, родившийся 30 марта 1957 года в Италии», - говорится в документе.

Ранее Элизео Бертолази принял участие в форуме сотрудничества в Москве. Мероприятие посвятили 100-летию народной дипломатии. Эта встреча стала площадкой для неформального диалога между представителями культуры, спорта, науки и кинематографа. Народная дипломатия охватывает множество сфер и служит укреплению международных связей.

На фоне глобальных угроз, культура, принципы и ценности российского народа находят все больший отклик в сердцах миллионов по всему миру, отметил тогда Бертолази. В Италии он представляет интересы граждан ДНР. Несколько последних лет он последовательно изучает историю и хронологию украинского конфликта, а также открывает глаза на происходящее представителям западных культур.

#Путин #италия #гражданство #Элизео Бертолази
