Москва принимает гостей форума сотрудничества. Мероприятие посвящено 100-летию народной дипломатии. Это неформальные контакты между деятелями искусства, кинематографа, спорта, учеными, медиками, сотрудничество в образовательной сфере. Народная дипломатия сегодня затрагивает самые разные аспекты жизни и нацелена на укрепление международных отношений. В умении договариваться у нас достаточно опыта, чтобы им делиться. Это в своем обращении к участникам подчеркнул и президент Владимир Путин. Он отметил, что, несмотря на непростую внешнеполитическую обстановку, Россия не только сохраняет, но и развивает конструктивные связи с неправительственными структурами многих стран.

«Россия продолжает развиваться как современное государство, заинтересованное в широком, деполитизированом международном сотрудничестве. Как неоднократно отмечал президент Путин, для нас нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке», - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

За 100 лет существования народная дипломатия не раз становилась частью поворотных исторических событий. Сегодня - новые вызовы. Еще никогда западные структуры, власти и медиа не предпринимали таких усилий для разобщения народов.

«Наша задача сегодня вместе сделать так, чтобы не началась война. Глобальная. Посмотрите, что происходит в Европе. До какого безумия доходят страны ЕС. Они разжигают ненависть в сердцах людей, чтобы потом нам не нужно было открывать двери для людей, которые убегают от различных форм нацизма, расизма, ксенофобии и так далее», - напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На фоне угрозы глобальной войны культура, принципы и ценности русского народа находят еще больший отклик в мировом сообществе. Элизео Бертолази представляет интересы граждан ДНР в Италии. На протяжении нескольких лет он исследует сложную историю украинского конфликта.

«Этот конфликт начинался в 2014 году, а мы все хорошо знаем, что у нас на Западе продолжают говорить, что начался этот конфликт, когда Россия решила начать СВО. Мы хорошо знаем, что это не так. Я как очевидец, сколько раз я был в Донецке, я был в Донбассе. Там была настоящая война. Сколько героический народ Донбасса страдал за эту войну», - негодует глава представительства центра ДНР в Италии Элизео Бертолази.

Тема борьбы с неоколониализмом и неонацизмом стала одной из самых многочисленных площадок форума - объединила представителей всех стран-участников. С большим интересом обсуждали интеграции народов мира студенты. Лес рук вызвали вопросы о религии, культуре, сохранении русского языка, медиадипломатии и спорте.

«Через спорт налаживаются любые отношения. Даже негативно настроенные люди, когда они выходят, играют в хоккей, футбол, то после выплескивают весь этот негатив и начинают договариваться», - подтвердил олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук.

Страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки - география Международного форума сотрудничества широка, 90% участников - действующие партнеры России в самых разных направлениях. Пример того, как на основе качественного диалога развивается стратегия в построении нового мира.

«Россия - великая страна, с великой культурой, с великими традициями. И это сближает нас - представителей разных стран, потому что у нас есть общие ценности, общие традиции. Это очень важно, это укрепляет сотрудничество между Россией и остальным миром», - уверен эксперт международных отношений из Грузии Васо Капанадзе.

Международный форум сотрудничества продлится два дня. Сегодня гостей ждут экскурсии в Музей Победы и возложение цветов в Зале Памяти и Скорби героям Великой Отечественной войны.