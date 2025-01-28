ВС РФ уничтожили машины ВСУ с личным составом и станцией Starlink

Артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили пикап и грузовик, которые перевозили украинских боевиков и станцию спутниковой связи Starlink. Об этом сообщили в Минобороны России и продемонстрировали кадры боевой работы.

Разведка выявила цели с помощью беспилотников. Дроны также помогли навести артиллерию. После чего по противнику нанесли удары. Помимо машин с личным составом и станцией Starlink, артиллеристы уничтожили блиндаж неприятеля.

«В ходе прямых попаданий артиллеристов 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" все обнаруженные цели были полностью уничтожены», - говорится в сообщении.

Кадры объективного контроля подтверждают, что артиллерийские удары пришлись точно по целям.

Ранее Минобороны показало, как FPV-дрон уничтожает антенны Starlink ВСУ на правом берегу Днепра.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.