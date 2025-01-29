В РАН оценили последствия столкновения астероида 2024 YR4 с Землей

Столкновение астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году может стать катастрофой для нашей планеты, однако пока делать какие-то точные прогнозы рано. Об этом в беседе со «Звездой» заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Прогноз пока не очень надежный. В настоящее время период наблюдения слишком небольшой, чтобы можно было делать какие-либо выводы. Для этого нужно гораздо больше времени, так как прошло всего менее трех недель», - отметил эксперт.

Эйсмонт также отметил, что открытый в декабре 2024 года астероид заметно больше знаменитого Челябинского метеорита, поэтому разрушения на Земле при негативном сценарии окажутся значительными.



Эксперт также сравнил 2024 YR4 с известным астероидом Апофис.

«Первые наблюдения Апофиса показали примерно такую же вероятность столкновения с Землей, как и у астероида 2024 YR4. Вероятность тогда варьировалась в районе 5%. Тогда началась небольшая паника, потому что астероид Апофис мог привести к разрушениям глобального масштаба. Только через семь лет получилось дать твердое утверждение, что он не столкнется с Землей», - рассказал ученый.

По словам собеседника, сейчас технологии стали гораздо современнее, поэтому не придется так долго ждать результатов исследований.

Эйсмонт также добавил, что существуют еще два астероида, представляющих реальную опасность для Земли.

«Помимо нового астероида, их всего два - Рюгу и Бенну. Они примерно через 90 лет могут столкнуться с Землей. Однако так далеко прогнозировать довольно трудно», - отметил специалист.

Ранее астроном и научный руководитель обсерватории и астрофермы Стас Короткий сообщил об опасном астероиде 2024 YR4, который к 2032 году может столкнуться с нашей планетой. Вероятность его столкновения с Землей варьируется от 0,5% до 6%.