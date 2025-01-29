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У прилетевшей из Индии россиянки нашли в багаже радиоактивный песок

Туристка собрала мелкую крошку застывшей вулканической лавы на пляже в штате Керала.
Сергей Лебедев 2025-01-29 11:39:30
© Фото: ФТС России © Видео: ФТС России

В московском аэропорту Домодедово у прилетевшей из Индии 36-летней россиянки обнаружили пластиковую бутылку с вулканическим песком, уровень радиации которого превысил норму в 15 раз. Об этом сегодня сообщили в Федеральной таможенной службе.

Туристку остановили в «зеленом» коридоре из-за того, что на ее чемодан среагировала система радиационного контроля «Янтарь». В ходе исследования выяснилось, что песок содержит природный радионуклид - торий-232.

По словам женщины, мелкая крошка застывшей вулканической лавы была собрана на пляже в штате Керала. Она ее везла на память об отдыхе.

В итоге таможенники изъяли песок. Его поместили в специальное изолированное помещение.

Напомним, ранее похожий инцидент произошел в аэропорту Внуково. Там остановили возвращавшуюся из Индии москвичку, которая везла радиоактивный вулканический песок для изготовления косметики.

#в стране и мире #Индия #Аэропорт #Домодедово #таможня #песок #торий-232 #вулканический песок
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