Во Внуково у пассажирки из Индии обнаружили радиоактивный песок

Таможенники в аэропорту Внуково обнаружили у прилетевшей из Индии 42-летней москвички вулканический песок, уровень радиации которого превысил норму в 11 раз. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

Женщину остановили в «зеленом» коридоре, из-за того что сработала система радиационного контроля «Янтарь». Выяснилось, что сыпучее вещество содержит природный радионуклид - торий-232.

По словам женщины, песок был собран на побережье Индийского океана. Она везла его для изготовления косметики. О том, что вещество опасно для здоровья, москвичка не знала.

В итоге песок изъяли. Его поместили в специальное изолированное помещение.

Напомним, ранее на российско-эстонской границе таможенники изъяли подводный беспилотник. Аппарат обнаружили при сканировании специального кейса, в котором его перевозил житель Эстонии.