Штурмовик рассказал о стремительном захвате первых домов в Гуляйполе

Как отметил командир штурмового взвода с позывным Кеха, украинские военнослужащие, застигнутые врасплох, не оказывали организованного сопротивления и отступали, оставляя вооружение и боеприпасы.
Андрей Вакула 09-12-2025 10:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Подразделения группировки войск «Восток» захватили первые дома на восточной окраине Гуляйполя в ходе стремительного наступления. Об этом в репортаже корреспондента Андрея Вакулы сообщил штурмовик с позывным Малой.

«Первые два-три дома сразу смогли захватить. Дальше закрепились и уже потихоньку начали туда проходить», - рассказал он.

По словам корреспондента, после прорыва обороны ВСУ в конце ноября российским силам удалось быстро занять несколько строений на въезде в город и закрепиться на новых позициях. Наступление велось рано утром в условиях тумана, что способствовало скрытности продвижения.

«Враг боялся, для него неожиданностью стало это стремительное наступление. Он просто бросал все и убегал. Бросал блиндажи. Они забирали основное - документы, ноутбуки. А оружие,БК и все остальное оставляли», - поделился командир штурмового взвода с позывным Кеха.

Гуляйполе представляет собой крупный укрепрайон с развитой системой подземных сооружений, который противник готовил в течение нескольких лет. Российские войска, наступающие со стороны населенных пунктов Затишье, Зеленый Гай и Червоное, взяли город в полукольцо. Артиллерийские расчеты ведут круглосуточный огонь по командным пунктам, узлам связи и путям снабжения противника.

«Передвигается бронеавтомобиль. Похож был на HMMWV. С беспилотника сильно не разглядеть. Цель пришла, мы были в готовности. Первый удар - пристрелочный. А второй четко в борт машины», - отметил старший наводчик с позывным Добрый.

По оценкам военнослужащих, установление контроля над Гуляйполем позволит в дальнейшем создать угрозу тылу другого укрепрайона ВСУ в Орехове и открыть путь к Запорожью. В настоящее время бои продолжаются в районе Варваровки, освобождение которой может усилить наступательные возможности российских подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#штурмовики #наш эксклюзив #запорожская область #Гуляйполе
