Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» зачистили семь улиц в городской черте Гуляйполя - крупного узла обороны ВСУ в Запорожской области. Как передает специальный корреспондент Андрей Вакула, сложные погодные условия - дождь и туман - ограничили возможности украинской разведки, создав дополнительные преимущества для российских бойцов.

«Подошли к опорнику, но уже при входе заходить как бы, и они нас реально не ждали. Прямо они сидят там раздетые, в тапочках, в футболочках. Просто зашли, все, вот они, готовенькие», - рассказывает командир взвода с позывным Бумер.

На подступах к городу войска ранее провели успешные операции по зачистке позиций противника. В районе села Андреевка в Днепропетровской области небольшое подразделение из двух российских военнослужащих в ходе скоротечного боя уничтожило до пяти украинских военнослужащих, засевших в системе траншей и блиндажей.

«Зашли туда, там пятеро военнослужащих ВСУ. Нас было двое. Завязался короткий бой, две минуты максимум. Мы их всех уничтожили», - поясняет командир взвода с позывным Ушастый.

Украинские военнослужащие заминировали мост через реку Гайчур. Они планировали взорвать его для сдерживания российского наступления.

Ситуация с логистикой у противника оценивается как критическая. Транспортные артерии, ведущие в Гуляйполе, взяты под огневой контроль, что затрудняет подвоз боеприпасов и эвакуацию. В то же время российские войска методично уничтожают обнаруженные склады с натовскими вооружениями и техникой.

С ноября прошлого года группировка «Восток» расширила зону контроля примерно на 400 квадратных километров в Запорожской и Днепропетровской областях. В настоящее время войска развивают успех в Гуляйполе, создавая предпосылки для дальнейшего продвижения в западном направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.