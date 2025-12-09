Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

В России заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти, хотя показатели соответствуют сезонному уровню. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Заболеваемость респираторными инфекциями в целом соответствует сезонным уровням», - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе отметили, что за последнюю неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 19,3%. Было зафиксировано более 23 тысяч случаев гриппа. Это в 1,7 раза больше, чем неделей ранее.

Самый высокий рост заболеваемости респираторными инфекциями фиксируется в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северо-Запада. Доминирующим среди вирусов гриппа остается штамм A(H3N2).

Помимо этого, в Роспотребнадзоре обратили внимание на рост заболеваемости COVID-19. За неделю он составил 13,7%. Было зарегистрировано около 11 тысяч случаев.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что на данный момент нет оснований предполагать, что циркулирующие варианты птичьего гриппа способны вызвать пандемию масштабов коронавируса. Отмечалось, что федеральная служба сохраняет высокий уровень готовности и ежедневно ведет оперативный мониторинг эпидемиологических рисков.

До этого врач-диетолог Марина Макиша в разговоре со «Звездой» объяснила, что в осенне-зимний период, когда иммунитет ослаблен, в рацион питания следует добавлять больше овощей. Обратить внимание в первую очередь надо на тыкву. Еще один полезный продукт на холодный период - это зелень, ее лучше добавлять в пищу круглый год, потому что это мощный источник антиоксидантов, важных для профилактики респираторно-вирусных инфекций.

Главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов в беседе с телеканалом назвал вакцину самым эффективным средством против сезонных вирусов, особенно гриппа. По его словам, обязательно нужно вакцинироваться детям и людям преклонного возраста, а также представителям тех профессий, которые подразумевают социальную активность и взаимодействие с большим количеством народа.