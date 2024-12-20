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В NASA зафиксировали движение огромного астероида к Земле

Ученые отметили, что космический объект по размеру эквивалентен с 10-этажным зданием, а ударная волна сравнима со взрывом тысячи ядерных бомб.
Таисия Кваша 2024-12-20 23:10:06
© Фото: IMAGO Christoph Hardt Globallookpress

К Земле приближается огромный астероид, который пролетит мимо планеты 24 декабря. Об этом сообщили ученые космического агентства NASA.

Эксперты отметили, что космический объект по размеру сравним с 10-этажным зданием, а его ударная волна сравнима со взрывом тысячи ядерных бомб.

Напомним, что это не первый случай движения астероидов мимо нашей планеты. В начале декабря в NASA зафиксировали приближение к Земле двух «потенциально опасных» астероидов. 3 и 4 декабря астероиды прошли на расстоянии около двух и пяти миллионов километров от Земли.

#Земля #астероид #NASA #потенциально опасный астероид
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