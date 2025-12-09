В Китае казнили экс-директора госкомпании за взятки в $155,61 млн

В Китае привели в исполнение смертный приговор Бай Тяньхуэю, ранее занимавшему пост гендиректора государственной финансовой компании China Huarong International. Об этом заявило Центральное телевидение Китая.

Финансиста казнили за получение взяток на общую сумму 1,1 миллиарда юаней (155,61 миллиона долларов). В мае 2024 года суд города Тяньцзинь приговорил его к высшей мере наказания, признав виновным по обвинению в коррупции. До этого в 2021 году за аналогичные преступления был казнен его бывший руководитель Лай Сяоминь.

Правительство КНР активизировало борьбу с коррупцией после прихода к власти в 2012 году «пятого поколения» руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние годы в результате масштабной антикоррупционной кампании многие чиновники, в том числе высокого уровня, лишились постов и были приговорены к тюремным срокам, включая пожизненные.

В прошлом году суд в КНР приговорил австралийского писателя китайского происхождения Яна Хэнцзюня к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания. По словам главы австралийского МИД, если за два года Хэнцзюнь не совершит серьезных преступлений, смертную казнь ему могут заменить на пожизненное заключение.

С 2016 года в Китае получение взятки в размере свыше трех миллионов юаней (примерно 463 тысячи долларов) карается смертной казнью. Аналогичные вердикты предусмотрены и за растрату госсредств в аналогичном объеме.