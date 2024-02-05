В КНР к смертной казни приговорили обвиненного в шпионаже писателя из Австралии

Суд в КНР приговорил австралийского писателя китайского происхождения Яна Хэнцзюня к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

«Правительство Австралии шокировано тем, что австралийский гражданин Ян Хэнцзюнь сегодня был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора в Пекине», - написала она на своей странице в социальной сети X.

По словам главы австралийского внешнеполитического ведомства, если за два года Хэнцзюнь не совершит серьезных преступлений, смертную казнь могут заменить на пожизненное заключение.

Как сообщает американский телеканал ABC, посла Китайской Народной Республики в Канберре вызвали в МИД Австралии для разъяснений.

Напомним, Ян Хэнцзюнь, известный своей критикой Коммунистической партии Китая и поддержкой демократических реформ в КНР, был задержан в Гуанчжоу в 2019 году по подозрению в угрозе национальной безопасности. Спустя время местные власти обвинили его в шпионаже. Хэнцзюнь родился в Китае и работал в Министерстве иностранных дел страны.