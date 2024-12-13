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В Серебрянском лесничестве «Суперкам» выследил украинский расчет БПЛА

Данные передали артиллеристам, которые уничтожили националистов.
Павел Кольцов 2024-12-13 08:39:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Уничтожать украинских боевиков в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении специальной операции помогает расчет беспилотника «Суперкам». Аппарат не несет боевой нагрузки, но дает качественное изображение со своей камеры. Пролетая на высоте около километра, можно детально изучить позиции противника.

«Сейчас наблюдаю опорный пункт противника, блиндажи. Также хорошо техника различается», - показывает оператор БПЛА с позывным Туман.

Наметанный глаз оператора видит любые изменения. По вспышкам можно вычислить огневые точки. Есть и особые приметы передвижения техники.

Недавно, например, наши разведчики выследили вражеский расчет БПЛА. Данные передали артиллеристам, которые уничтожили националистов прямо на замаскированной позиции.

Картинка с «Суперкама» транслируется на командные пункты. Противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы, но операторы находят обходные пути, меняют высоту и частоты.

Напомним, ранее в Минобороны России рассказали, как оператор российского FPV-дрона уничтожил боевую бронированную машину с живой силой ВСУ в Харьковской области. 

#беспилотник #бпла #спецоперация #краснолиманское направление #Суперкам #Серебрянское лесничество
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