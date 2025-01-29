Картография и экология: в России нашли различное применение дронам

В России беспилотники уже применяются для инспекции состояния энергосетей, при экологическом контроле, в картографии. Объем рынка БПЛА растет, причем с каждым годом. И в течение 10 лет, по оценкам экспертов, в нашей стране он составит более одного миллиона квадрокоптеров.

Также через пять лет в РФ планируют создать новую отрасль экономики, связанную с использованием БПЛА. Сейчас развитию бесплотной авиации уделяют особое внимание. Например, в Мурманской области предстоящим летом начнется масштабный набор абитуриентов по специальности «Эксплуатация беспилотных авиасистем». Но уже сегодня на базе Центра опережающей профподготовки можно отучиться на оператора наземных средств управления БПЛА.

После начала специальной военной операции занятия по управлению дронами ввели в курс боевой подготовки. Теперь азы преподают не только контрактникам, но и срочникам. Опытные инструкторы показывают, как вести воздушную разведку, вычислять врага, правильно применять ударные беспилотники и дроны-камикадзе.

Учебный зал для полетов называют «полигоном», он с полосой препятствий для дронов и в первую очередь для тех, кто за пультами управления - мальчишек и кадетов. Их допускают к пилотированию лишь после сдачи зачетов на симуляторах, где есть разные трассы, погодные условия, сценарии, близкие к реальным, и поведение дронов - тоже как в настоящей жизни.

Курсант Смольянов уже два года с дронами на «ты». Сам может собрать их, аккуратно и без ошибок. Асом его называют и в управлении БПЛА. Слава не исключает, что в будущем свяжет свою жизнь с беспилотными авиационными системами.

«Можно брать квадрокоптеры для аграрной деятельности, для поливки всяких растений, участков. Можно брать квадрокоптеры для поиска людей, оснащенные тепловизорами. Ну и, конечно, это могут быть боевые дроны, применяться в военных действиях», - пояснил кадет Вячеслав Смольянов.

Будущих пилотов обязательно знакомят со всеми современными комплексами БПЛА. Учат их конструировать, моделировать, программировать и, конечно, эксплуатировать. Ведь именно практика позволяет освоить навыки виртуозного управления дронами.